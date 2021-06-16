Путин сообщил о возвращении послов

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Женеве заявил, что договорился с Джо Байденом о возвращении российских и американских послов.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал Путин по итогам саммита.

Он подчеркнул, что послы "возвращаются к месту своей службы".

Российский лидер добавил, что сроки возвращения российских и американских послов являются техническим вопросом, добавил российский лидер.

"Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера", - заключил Путин.