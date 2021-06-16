Житель Чечни задержан за участие в банде Басаева

Задержан еще один участник террористической группировки под командованием Шамиля Басаева, причастный к нападению на псковских десантников в 2000 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"В ходе расследования 16 июня 2021 года во взаимодействии с подразделением ФСБ России и Главным Управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, по подозрению в совершении преступления, задержан член банды Басаева – уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Алханову предъявят обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Роль и конкретные действия задержанного устанавливаются.