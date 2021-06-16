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В Кочубеевском появится экопарк

В Кочубеевском появится экопарк

В селе Кочубеевском в будущем году появится экологический парк, где расположится водоем с пристанью, детская игровая площадка, беседка, качели, оборудование для занятий воркаутом, веревочный городок, экотропа.

Природный ландшафт будущего парка – это склон с ярко выраженной рельефностью и перепадами высот.

Напомним, что в ходе недавнего рейтингового онлайн-голосования сами жители села подавляющим большинством голосов из трех предложенных объектов выбрали именно экопарк.

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Вестник Кавказа

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