Выборы главы Чечни пройдут 19 сентября

Выборы главы Чеченской республики и нового состава регионального парламента назначены на 19 сентября. Об этом сообщил глава республиканского парламента Магомед Даудов.

"Сегодня в ходе 123-го внеочередного заседания, в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, мы назначили дату выборов главы Чеченской Республики и депутатов парламента Чеченской Республики пятого созыва. Согласно принятому депутатским корпусом решению, региональные выборы состоятся в единый день голосования - 19 сентября 2021 года", - приводит слова Даудова ТАСС.

Он также отметил, что в этот день состоятся избирательные кампании по выборам депутатов Госдумы, Грозненской гордумы и в двух городских поселениях и 14 муниципальных районах.