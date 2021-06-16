Путин и Байден начали переговоры в расширенном составе

В Женеве началась первая часть переговоров глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном формате.

Ранее отмечалось, что встреча будет состоять из узкой и двух расширенных частей с перерывом.

Переговоры Путина и Байдена в узком составе продлились почти два часа, сообщает РИА Новости.

В российскую делегацию вошли помощник президента России Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков.

Стоит добавить, что на переговоры в расширенном составе также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.