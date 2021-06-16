В преддверии Дня памяти и скорби артисты "Ставрополья" дадут концерт в Парке Победы

В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби 22 июня, отдавая дань памяти погибшим и всем, кто вынес тяготы войны, эстрадная группа ансамбля Государственного ансамбля песни и танца "Ставрополье" (АРТ-шоу "Ставрополье") представит на суд публики вокально-хореографическую программу "Не гаснет памяти огонь". Цель мероприятия – вновь напомнить молодому поколению высокую цену мирной жизни, привлечь внимание к важным историческим датам отечественной истории.

По словам организаторов, зрителей ждет динамичное действо, соединяющее современную хореографию и популярные мелодии героических лет.

Концерт начнется в 17.00 в Ставрополе в Парке Победы.