На Ставрополье определятся победители конкурса национальных культур

Дистанционный конкурс-фестиваль национальных культур, проходящий в эти дни в Ставропольском крае, собрал 88 участников из Грачёвского, Петровского, Туркменского, Александровского, Шпаковского и Новоселицкого округов.

В финале после судейского отбора оказались десять номеров в номинациях "Вокально-хоровой жанр", "Хореография" и по четыре номера в номинациях "Традиции национальной кухни", "Инструментальный жанр", информируют организаторы мероприятия в управлении по информполитике ПСК.

Сейчас участникам предстоит пройти этап народного голосования, а победители определятся в соответствии с числом комментарием под каждым постом в Instagram. Проголосовать за понравившегося артиста можно до 16 июня.