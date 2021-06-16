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Ставрополье примет ежегодную акцию "Свеча памяти"

Ставрополье примет ежегодную акцию &quot;Свеча памяти&quot;

В Ставропольском крае, как и по всей стране, общенациональная ежегодная акция "Свеча памяти". Она пройдет в онлайн формате 22 июня.

Зажечь свою "Свечу памяти" можно на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. Каждая виртуальная свеча – это 1 рубль, который будет направлен на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, отмечают организаторы мероприятия.

Также в акции будут участвовать жители Невинномысска.

В социальных сетях каждый пользователь сможет не только поделиться информацией об этом, но также подарить "Сечу памяти" своим друзьям. Участником акции могут стать все желающие.

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