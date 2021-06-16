Ставропольская филармония завершает сезон каскадом из четырех программ

Ставропольская государственная краевая филармония завершает 119-й концертный сезон, любителей музыки ждут четыре концерта.

Первый пройдет 18 июня. Выступит лауреат Международных и Всероссийских фольклорных фестивалей – вокально-хореографический ансамбль "Слобода", в программе – лирические песни, инструментальные произведения, а также казачьи и русские народные танцы.

23 июня прозвучат арии и дуэты из опер, оперетт, неаполитанских и испанских песен, и ретро-шлягеры ХХ века.

25 июня камерный хор Ставропольской филармонии, муниципальный театр "Гармония" и Ставропольский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова представят музыкально-поэтический вечер "Есть музыка в стихах, гармония – в созвучиях", а 30 июня в программе четвертого вечера – три интереснейшие музыкальные премьеры – фантазия для виолончели с оркестром советского композитора Мечислава Вайнберга, произведения современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора и отечественного автора Павла Карманова с элементами рок и техно-музыки. Солист – заслуженный артист России, виолончелист Борис Адрианов.