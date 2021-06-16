Кубань намерена обойтись без графиков подачи воды в турсезоне 2021 года

Власти Кубани планируют в туристическом сезоне этого года обойтись без введения графиков подачи воды в курортных городах региона, заявил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, уточнив, что это стало возможным за счет проведенной модернизации Троицкого группового водопровода.

"Полностью устранить проблему можно только комплексно. Что касается Геленджика, проведен ряд мероприятий, на прошлой неделе введен участок водопровода, который снимает проблему закольцовки города. Мы надеемся, что этот сезон пройдет без графиков", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Алексеенко также отметил, что кроме работ на Троицком групповом водопроводе ведется и бурение новых скважин.