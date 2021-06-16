Ингушетия погасила долги почти на 40%

Руководство Ингушетии смогло сократить к началу текущего года объем долговых обязательств республики почти на 40%, проинформировал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в среду в послании Народному собранию региона.

В этой связи Калиматов подчеркнул, что для окончательного снятия с республики долговых обязательств необходимо обеспечить концентрацию усилий Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов совместно с другими заинтересованными органами.

"Необходимо продолжить работу по предельному снижению доли теневого сектора в экономике, занятости и доходах населения", - сказал он.

В пресс-службы республиканского Минфина пояснили, что общий долг Ингушетии на данный составляет более 7 млрд рублей