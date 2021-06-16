В Москве заработает сервис с данными о вакцинации работников

Начиная с 1 июля в Москве будет работать сервис для предоставления информации о вакцинации работников, проинформировали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, в число которых входят работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры, напоминает РИА Новости.