Заказчики убийства главы еврейской общины Краснодара предстанут перед судом

Уголовное дело о попытке организации заказного убийства главы еврейской общины Краснодара передано в суд, - сообщила сегодня пресс-служба краевого управления СКР.

Обвинение в организации заказного убийства председателя религиозной общины по мотивам религиозной ненависти было предъявлено 70-летней женщине и 60-летнему мужчине, оба они арестованы.

Зоя Малова и Александр Дударенко планировали убить главу местной организации Федерации еврейских общин России, и попали в поле зрения правоохранительных органов, когда искали исполнителя преступления. В его роли выступил оперативник полиции. Обвиняемые сообщили ему адрес жертвы, дали его фото и орудие убийства, пообещав "киллеру" взамен влиятельный статус в организации, - передает "Интерфакс".

Оперативник отправил Маловой и Дударенко фотографии инсценировки убийства, после чего заказчики были задержаны в станице Пятигорской города Горячий Ключ: они распивали спиртное, празднуя исполнение задуманного.