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Лига Конференций: "Сочи" сыграет с "Кешлей", "Шахтер встретится со "Стяуа"

Лига Конференций: &quot;Сочи&quot; сыграет с &quot;Кешлей&quot;, &quot;Шахтер встретится со &quot;Стяуа&quot;

В среду, 16 июня, состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций.

На этой стадии турнира встретятся "Сочи" и "Кешля" (Азербайджан).

Первый матч состоится на стадионе "Фишт" 22 июля. Ответная встреча пройдет 29 июля.

Также своих соперников по второму отборочному раунду узнали клубы из Казахстана. На данной стадии "Тобол" сыграет с "Хайдуком" (Хорватия), "Астана" - с "Арисом" (Греция), а "Шахтер" Караганда - со "Стяуа" (Румыния)

Ознакомиться с результатами жеребьевки можно на официальном сайте УЕФА.

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