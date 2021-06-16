Астраханские власти готовы к худшему сценарию по коронавирусу

В Астраханской области отмечается рост уровня заболеваемости коронавирусом, - сообщил сегодня в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Вчера очередь из карет скорой помощи в ковидный госпиталь достигла 12 машин. Такого не было уже давно. На этой неделе проведtм заседание оперативного штаба и, если того потребует ситуация, будем вновь вводить строгие ограничительные меры", - написал Бабушкин, цитирует его "Интерфакс".

Прирост пока небольшой, но это лишь вопрос времени: в область из Москвы еженедельно прибывает более 6 тыс пассажиров, а один носитель может заразить от трех до семи человек, при этом инкубационный период вируса стал короче, а болезнь - тяжелее, - добавил глава региона, отметив, что власти региона готовы к любому сценарию развития болезни и имеют необходимый запас коек в медучреждениях.

Также Бабушкин призвал жителей области вакцинироваться, отметив, что сам он и члены астраханского правительства проверили вакцину на себе и не ощутили каких-либо побочных эффектов.