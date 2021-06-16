Зачем Эрдогану второй Босфор?

26 июня будет заложен фундамент Стамбульского канала. На церемонии будет лично присутствовать турецкий президент Эрдоган. Что из себя представляет эта грандиозная постройка, и зачем понадобилось рыть второй Босфор, давайте проанализируем вместе.

Испокон веков проливы Босфор и Дарданеллы являлись уникальным маршрутом из Азии в Европу. Пока в XV веке португалец Бартоломэу Диаш не обогнул Африку, а спустя четыре века французы не вырыли Суэцкий канал, большая часть грузов из Востока в Старый свет шла через Константинополь, через Стамбул. Именно поэтому данная территория оставалась одним из лакомых кусочков для великих империй. Хотя к концу XIX века Российская империя простиралась от Финляндии до Чукотки и покорила Кавказ и Среднюю Азию, русские цари не оставляли мысль "искупать ноги в Босфоре". Потому что именно эта земля давала свободный выход к Мировому океану. Если, конечно, не брать расчет находившийся под Британией Гибралтар.

Говоря языком Макиндера, фактически, кто владел Босфором, владел миром. Обратите внимание, расцвет Византийской империи определило ее расположение на перекрестке цивилизаций. То же самое можно сказать и про турок. До захвата Константинополя Османы владели половиной современной Турции и частью Балкан. После взятия города в 1495 году турки смогли покорить Аравийский полуостров, всю Северную Африку, Ирак, часть Ирана и Кавказа, весь Балканский полуостров и Крым, даже дошли до Вены. То, что Турция сейчас существует как более или менее сильная страна, этим она обязана Стамбулу. Несмотря на появление альтернативных маршрутов и новых видов транспорта, турецкие проливы не утратили свой смысл и по сей день. Находящийся на проливах город Стамбул дает половину всего турецкого экспорта.

Босфор и Дарданеллы важны не только для турецкой экономики, но и для мировой. На сегодняшний день через проливы проходит 3% мировых поставок нефти. Ежегодно транспортную артерию пересекают около 50 тыс судов, что в 3-4 раза больше, чем в Суэцком канале. Для России проливы особенно важны. Почти 40% экспорта российской нефти – одного из главных источников бюджета РФ – тоже поставляется по Босфору. Мировая торговля постоянно развивается. Кто бывал в Стамбуле, помнит нескончаемый поток кораблей, ждущих своей очереди в тонкой артерии. Эта пробка увеличивает временные и денежные издержки крупных ТНК. То и дело в Босфоре застревают огромные танкеры, останавливая на время те самые 3% мировой торговли. Последний эпизод в Суэцком канале уже показал, насколько опасно полагаться на один-единственный маршрут.

Понимая все это, турецкое руководство решило пойти навстречу бизнесу, а заодно заработать самому. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается разгрузить Босфор, создав параллельно ему Стамбульский канал. Новая артерия шириной в 150 м и длинной в 25 м, которая свяжет Мраморное море с Черным, сможет пропускать в полтора раза больше грузов, чем Босфор. 85 тыс судов вместо 50 тыс. Разгрузка позволит не только ускорить движение по Босфору, но и снизить экологические риски – потому что здесь проходят корабли с опасным грузом. Их доля за 10 лет выросла на 10%. Стамбульский канал должен быть готов к столетию Турецкой республики в 2023 году.

Если Стамбульский канал будет реализован, то станет самой крупной постройкой за все 20-летнее (к тому времени) правление Эрдогана. Не зря президент назвал его "безумным проектом". Понятно, что возведение канала потребует колоссальных денег. По разным данным, придется потратить от $10 млрд до $20 млрд. Но очевидно, что в отличие от Босфора проход по нему не будет бесплатным. Но этому рады и сами перевозчики. Зачем часами и днями ждать очереди, если можно заплатить и отгружать уже вторую партию? Таким образом, Турция после запуска канала начнет ежегодно зарабатывать от $6 млрд до $8 млрд. Проект окупится всего за 2-3 года.

Но, как говорится, не все измеряется в деньгах. Новый канал может до неузнаваемости изменить региональную и мировую политику. Ранее мы писали, что проход кораблей через Босфорский пролив регулирует так называемая Конвенция Монтре от 1936 года. Это соглашение гарантирует свободное мореплавание любых торговых судов. По сути, Монтре превратило Босфор в проходной двор, который Турции почти не приносит денег. Во-вторых, Анкара еще обязана контролировать, чтобы в Черное море не вошло слишком много военных кораблей третьих стран. Совокупный тоннаж нечерноморских флотов не должен превышать 45 тыс т, а в Черном море они могут находиться не дольше 3 недель. С появлением нового канала Конвенция Монтре может утратить свою силу.

Эрдоган уже говорил, что положения этого договора не будут распространяться на Стамбульский канал, чем вызвал ярость оппозиции и недоумение за рубежом. Около сотни бывших дипломатов и адмиралов написали открытое письмо с требованием остановить строительство, так как канал угрожает Конвенции Монтре и ставит под вопрос безопасность Турции. Но турецкий президент непримирим. Канал будет построен. План работ утвержден, а церемония запуска строительных работ запланирована на 26 июня этого года.

Для России создание Стамбульского канала выгодно, ибо дает ей дополнительные маршруты для доставки товаров в Европу, Африку и на Ближний Восток. Однако российский МИД рассчитывает, что открытие канала не приведет к пересмотру Конвенции Монтре и Турция не будет пропускать по Стамбульскому каналу больше военных кораблей стран НАТО и США, чем положено по документу 1936 года. Учтут ли турки пожелания российской стороны, покажет время. По крайней мере, нынешний уровень отношений между лидерами двух стран дает основания полагать, что Анкара с вниманием отнесется к интересам Москвы в чувствительном для нее регионе.