Ребенок заживо сгорел в машине в Казахстане

В селе Енбек ту Актюбинской области случилась трагедия - в автомобиле сгорел трехлетний ребенок, сообщает "Мой город".

Двое детей - трех и семи лет - играли в неисправном автомобиле ВАЗ-2106 во дворе дома. В какой-то момент машина загорелась, старший мальчик успел выбраться, его брат сгорел вместе с автомобилем.

Пожар случился по невыясненной причине, ведется следствие.

"Детские шалости могут привести к трагедии. Если во время несчастного случая гибнет человек - это всегда трагедия, но когда обрывается жизнь ребенка, это не только огромная беда, но и всегда наша вина, вина взрослых", - заявил глава департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов.