УЕФА наказал форварда сборной Австрии за оскорбления игроков Северной Македонии

Нападающий сборной Австрии по футболу Марко Арнаутович пропустит встречу 2-го тура группового этапа чемпионата Европы против команды Нидерландов из-за дисквалификации. Соответствующее решение принял Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

Действия форварда в матче 1-го тура в игре с Северной Македонией были квалифицированы как "нанесение оскорбления другому игроку".

Напомним, во время матча Арнаутович оскорбил игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулаи, у которого есть албанские корни, и Эзджана Алиоски.

После 1-го тура в группе C лидирует с 3 очками сборная Австрии. На втором месте находится команда Нидерландов, в активе которой также 3 очка, однако она уступает австрийцам по дополнительным показателям. Третью и четвертую строчки занимают сборные Украины и Северной Македонии, не набравшие пока ни одного очка.