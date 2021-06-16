Дагестанское село Урахи посадили на карантин из-за вспышки коронавируса

Все население дагестанского села Урахи в Сергокалинском районе республики ушло на карантин из-за резкого всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, - сообщает пресс-служба администрации района.

"В районе заболели 59 человек, и их большая часть приходится на селение Урахи. С 16 июня село закрыто на карантин, въезд и выезд из него запрещены", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Самым частым местом заражения у больных являются свадьбы (40%) и поминки (22%), - отметил руководитель отдела Роспотребнадзора в городе Избербаш Айнулла Тагиров.