Летние фестивали в Московской области планируют провести в срок

Несколько международных музыкальных фестивалей пройдет этим летом в Подмосковье. В Минкультуры региона отметили, что мероприятия планируется провести в запланированные сроки.

«Что касается международных фестивалей, которые пройдут с участием мировых звезд: музыкальный фестиваль искусств Чайковского в Клину и «Лето. Музыка. Музей» в Истре, то они состоятся в запланированные сроки при строгом соблюдении мер безопасности. У нас уже есть опыт прошлого года, когда мы первые в стране провели open air фестиваль Чайковского при соблюдении беспрецедентных мер безопасности, которые не привели к вспышке заболеваемости ни артистов, ни публики», - сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она напомнила, что в регионе с 15 июня по 20 июля 2021 года массовые мероприятия с очным присутствием зрителей можно проводить при соблюдении профилактических мер.