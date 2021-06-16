Экс-глава Госкомрегистра Крыма попробует пожить на прожиточный минимум

Экс-глава Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов затеял эксперимент - он намерен прожить на 170 рублей в день, или на 5 тыс в месяц – стоимость минимальной продуктовой корзины, рассчитанной чиновниками.

Его рацион составляет сейчас "мало-мальски оптимальный режим питания", он готовится закупить продукты впрок и просит подсказать, где лучше брать молочные продукты, яйца, рыбу и т.д.

"Сдам общий анализ крови. Интересно же, что, например, с уровнем гемоглобина происходит при питании по казенным расчетам", - написал экс-глава Госкомрегистра Крыма, цитирует его "Интерфакс".

Крымчане посоветовали Спиридонову ловить рыбу в море, покупать на ярмарках свиную обрезь, а яйца - в деревне, отовариваться в дешевых магазинах и есть "простую русскую еду - каши".

Напомним, по сообщению министерства промышленной политики Крыма стоимость условного (минимального) набора продуктов питания для крымчанина на конец составляла мая 5 тыс 105,71 рублей.