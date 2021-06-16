Азербайджан увеличит количество поставщиков томатов в Россию

Россельхознадзор с 16 июня разрешил ввозить в Россию томаты еще с десяти предприятий Азербайджана.

"Россельхознадзор с 16 июня разрешает ввоз в Россию томатов с 10 азербайджанских предприятий. Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, с 16 июня томаты в Россию может 141 азербайджанское предприятие.