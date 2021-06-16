Газпром может выпустить облигации проекта "Северный поток-2"

Проект трубопровода "Северный поток 2" не требует дополнительного финансирования, сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

"Проект "Северный поток 2" обеспечен финансированием в полном объеме, для завершения его инвестиционной стадии и перехода на стадию эксплуатации", - заявил представитель компании в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Садыгов добавил, что проектного финансирования больше не планируется. "В дальнейшем есть возможность привлечь долговое финансирование, может быть, выпуск облигаций проекта", - рассказал он.

Напомним, первая нитка газопровода "Северный поток-2" достроена и ждет заполнения газом, вторая будет завершена в ближайшее время.