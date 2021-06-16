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Ингушетия планирует создать свои источники электрогенерации

Ингушетия планирует создать свои источники электрогенерации

Ингушетия создаст собственные источники выработки электроэнергии, сообщил в послании Народному собранию республики глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Ингушетия является единственным регионом СКФО, не имеющим собственных генерирующих мощностей. В связи с этим поручаю Минпромсвязи проработать план действий по созданию собственных генерирующих энергию мощностей, в том числе гидроэнергетику и другие возобновляемые источники энергии ", - заявил Калиматов, передает "Интерфакс".

Неудовлетворительное состояние и недостаточная обеспеченность коммунальной и энергетической инфраструктурой, а также значительные потери при функционировании сетевого хозяйства – одни из наиболее острых проблем в сфере инфраструктуры, - отметил Калиматов.

Также глава субъекта потребовал в кратчайшие сроки завершить инвентаризацию объектов электросетевого хозяйства.

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Вестник Кавказа

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