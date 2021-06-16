"Патриоты Молдовы" предлагают провести референдум о вхождении Молдавии в состав России

Политическая партия "Патриоты Молдовы" выдвинула инициативу проведения в Молдавии референдума по вопросу вхождения страны в состав Российской Федерации.

"Мы поняли, что нет никаких предложений и программ по улучшению ситуации в стране. Предвыборная программа "Патриотов Молдовы" принципиально отличается от всех предвыборных программ других партий. Главное - мы предлагаем инициировать и провести общенациональный референдум о вхождении Республики Молдова в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта федерации с сохранением статуса республики", - заявил председатель партии Михаил Гарбуз.

Партия примет участие в досрочных парламентских выборах 11 июля, ее логотипом станет RF, что означает "Референдум" (или Российская Федерация).

"Посредством референдума впервые в истории молдавский избиратель может определить путь дальнейшего развития страны. Вступление Молдавии в состав России предоставляет нам целый ряд преимуществ: территориальная целостность Молдавии, включая воссоединение левого и правого берегов Днестра, защита православных ценностей, сохранение молдавского языка, идентичности и многонациональной истории, возможность применения российских тарифов на энергоресурсы и доступ к огромному рынку без границ, налогов, квот и ограничений", - отметил Гарбуз.

Он напомнил, что в России действует множество льгот, в том числе материнский капитал, льготная ипотека, различные социальные выплаты.

"Народ понимает, что Россия - братский народ для республики Молдова, а также Молдавии - для России. Пришло время великого союза братских народов в едином государстве. Пора домой", - констатировал политик.