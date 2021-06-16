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Эрдоган: урегулирование нагорно-карабахского конфликта даст новые возможности странам региона

Эрдоган: урегулирование нагорно-карабахского конфликта даст новые возможности странам региона

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта создает возможности для сотрудничества, в том числе для Армении, - заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Решение конфликта создает возможности для сотрудничества в регионе, да не только в регионе, это важно для всего мира. Созданы возможности для сотрудничества всех региональных стран, в том числе для Армении", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Азербайджана, передает РИА Новости.

Анкара со "всеми своими возможностями" всегда будет рядом с Баку, и "пусть весь мир знает, что и завтра будет так", - добавил турецкий лидер.

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Вестник Кавказа

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