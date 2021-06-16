В Москве в выходные ожидается рекордная жара

Предстоящие выходные в Москве будут жаркими, может быть побит рекорд 1956 года.

Очаг высокого давления в пятницу обеспечит Москву и всю среднюю полосу России, кроме крайних северных районов, солнцем. Воздух прогреться до плюс 23-28, сообщает центр погоды «Фобос».

«В выходные жара усилится, и даже ночи не станут приносить ожидаемой свежести, так как столбики термометров будут опускаться лишь до плюс 12-плюс 17. В субботу днем ожидается плюс 25 - плюс 30, в воскресенье плюс 27 - плюс 32 градуса. А это уже серьезная заявка на обновление рекорда максимальной температуры для 20 июня», - добавили синоптики.

Рекордной считается температура в плюс 31,1 градуса, она была зафиксирована в 1956 году.

Аномально жаркая и сухая погода сохранится в Москве и Подмосковье большую часть следующей недели.