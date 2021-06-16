Пашинян пообещал наказать сотрудников "Газпром-Армении"

Топ-менеджмент компании "Газпром-Армения" возглавляют люди, баллотирующиеся в парламент по списку "Армении" экс-президента страны Роберта Кочаряна, которые заставляют своих сотрудников под угрозой увольнения голосовать за его блок, - написал в своем аккаунте в соцсети исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.

"Из "Газпром-Армения" поступает много сигналов о том, что людей принуждают идти на митинги, или что их заставляют кого-то выбирать (Примечание: в толпе кто-то говорит, что такие факты действительно имеют место). Я хочу сказать, что если эти факты будут подтверждены – это будет означать совсем другое, это будет иметь очень серьезные последствия. И, как я говорю о Зангезурском медно-молибденовом комбинате, также любой сотрудник "Газпром-Армения", который будет заниматься такой деятельностью до 15 июля, будет, как минимум, уволен, не говоря уже об уголовной ответственности. Я не понял, может ли "Газпром-Армения" работать против народа Армении? Не позволяйте таким мыслям даже приходить вам в голову. Вас будут судить по одному. То, что вас уволят, вообще не обсуждается, вас будут судить, вас будут судить... Предупреждаю на полном серьезе...", - предупредил Пашинян.