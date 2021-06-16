В ДТП в Казахстане пострадали пять человек

В среду, 16 июня, на трассе Уральск - Аксай столкнулись автомобили "ВАЗ-21103" и Volkswagen Sharan. Об этом сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

Авария случилась на 27-м километре автодороги Бурлин - Аксай - Жымпиты.

Как отмечается, водитель автомобиля "ВАЗ-21103" пошел на обгон и въехал в иномарку, водитель которой в это же самое время начал поворачивать на перекрестке в село Пугачево.

В общей сложности на момент ДТП в обеих машинах находились восемь человек. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе и годовалый ребенок. Все они были доставлены в реанимацию, передает "Sputnik Казахстан".