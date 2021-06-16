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В Карачаево-Черкесии приведут в порядок дома культуры

В Карачаево-Черкесии приведут в порядок дома культуры

Союз московских архитекторов на средства президентского гранта разработает систему модернизации домов культуры в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба главы КЧР.

"Командой проекта будет проанализировано функционирование домов культуры республики и их специфика, а также изучена потребность в них жителей КЧР в городах и селах. Запланирован и ряд обучающих онлайн и офлайн-мероприятий с руководителями и сотрудниками ДК", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также в рамках проекта будет создана онлайн-платформа для взаимодействия домов культуры с творческими предпринимателями, а его авторы разработают для республики прототип нового многофункционального культурного центра и алгоритмы его работы.

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Вестник Кавказа

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