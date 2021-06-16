В Ингушетии создадут первый в республике ботанический сад

Власти Ингушетии планируют заложить первый в республике ботанический сад, - заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии совместно с ингушским государственным университетом планирует создать первый ботанический сад", - рассказал Калиматов, передает "Интерфакс".

Также в целях рационального освоения и вовлечения в хозяйственный оборот малопродуктивных земель, обогащения открытого ландшафта, флоры и фауны, повышения продуктивности животных на территории Сунженского хребта будет проведено искусственное лесоразведение.

Минприроды республики уже провело работу по озеленению территории, высадив более 55 тыс саженцев, - говорится в сообщении.