В Абхазии автомобиль с российскими туристами свалился в овраг

В Абхазии снова пострадали российские туристы, автомобиль с россиянами улетел в овраг, в результате ДТП госпитализированы двое.

"Автомобиль с шестью туристами из России при выезде из тоннеля слетел в овраг", - рассказали в пресс-службе МЧС республики, пишет РИА Новости.

Авария случилась в северной части Гагрского тоннеля. На место оперативно прибыли спасатели и оказали пострадавшим помощь. Двое туристов с различными травмами доставлены в Гагрскую районную больницу.

Напомним, накануне в ресторане при санатории в Пицунде двое россиян получили огнестрельные ранения, задержан местный житель.