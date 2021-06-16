Путин и Байден встретились в Женеве

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байденом встретились в Женеве.

Это первая встреча президентов Путина и Байдена. Путин прибыл первым и немного пообщался без переводчиков с президентом Швейцарии Ги Пармелен. Через 15 минут на виллу Ла Гранж прибыл Байден.

При встрече лидеры пожали друг другу руки, американский лидер протянул руку на долю секунды раньше Путина. Перед началом саммита Путин и Байден сделали совместное фото с президентом Швейцарии.

"Уважаемые президенты, желаю вам плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира", - сказал Пармелен.

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу нынешней встречи", - обратился Путин к американскому коллеге, начиная переговоры.

Он отметил, что надеется, что встреча окажется продуктивной. "В российско-американских отношениях накопилось много вопросов", - констатировал Путин.

"Любая встреча лицом к лицу является полезной", - отметил американский президент.

Стартовали переговоры в узком составе.