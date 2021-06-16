В Узбекистане озвучили стоимость президентских выборов

В ЦИК Узбекистана назвали сумму, которую выделит госбюджет на выборы президента страны.

Всего на подготовку и проведение выборов президента будет направлено 300 млрд сумов. Каждая из 14 окружных избирательных комиссий получит по 56,9 млн сумов, каждая участковая избирательная комиссия (всего их 10800) – по 11,8 млн сумов, 80% из которых будут направлены на выплату заработных плат, компенсаций и единых социальных платежей, - передает Podrobno.uz.

Помимо этого, 18,4 млрд сумов планируется направить на подготовку лиц, которые будут работать на избирательных участках, а также на обеспечение участков средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года.