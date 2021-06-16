В Тбилиси расширили зону платной парковки

В Тбилиси платными станут еще 1,3 тыс парковочных мест, сообщил мэр города Каха Каладзе на заседании правительства.

"Выбрано еще несколько улиц, на которых будет задействована зонально-часовая система оплаты парковки. В частности, в районе Сабуртало, на улицах Долидзе, Техура, Баланчивадзе, Асланиди, Бербукской, Алексидзе, Бахтрионской, Цинцадзе, Лорткипанидзе 733 места будут включены в новую систему оплаты", – заявил он, пишет Sputnik Грузия.

Каладзе уточнил, что парковка останется бесплатной для жителей улиц, на которых они расположены, а также для людей с ограниченными возможностями.

Также плату будут брать за стоянку на 126 парковочных местах в Глдани, 117 местах у метро "Варкетили" и 281 месте у Дезертирского рынка в Дидубе.

Первые 15 минут парковки бесплатны, час стоит $0,3 - 1 лари. Для использования парковки нужно скачать мобильное приложение Tbilisi Parking.