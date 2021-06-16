Власти Кубани не намерены закрывать курорты из-за коронавируса

Власти Краснодарского края не собираются закрывать курорты, поскольку в регионе стабильная эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщили в администрации края.

"Сейчас мы не собираемся закрывать курорты – ни Сочи, ни остальные города. Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений", - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На Кубани по-прежнему контролируется соблюдение всех антиковидных требований со стороны отелей и объектов потребсферы, заполняемость кинотеатров, театров, концертных залов, стадионов и спортивных объектов разрешена на уровне до 50% с соблюдением всех санитарных норм, кафе и рестораны работают до полуночи, сохраняется требование соблюдения социальной дистанции в полтора метра и ношения масок.

"Мы убедительно просим туристов отнестись с пониманием к этой ситуации", - добавил глава региона.

Он напомнил, что в 2020 году Кубань проводила курортный сезон также в условиях эпидемии короновируса. "Туристическая отрасль, наши санатории и гостиницы, уже готовы работать в этих условиях. Но дальнейший курортный сезон будет напрямую зависеть от того, насколько активно жители и гости края будут вакцинироваться", - подытожил Кондратьев.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Краснодарском крае зарегистрировано 50 011 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 44 606 жителей региона, умерли – 3209.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 176 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлено 5 249 990 случаев заражения.