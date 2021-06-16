Финляндия продлит ограничения для российских туристов

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что ситуация с коронавирусом в России ведет к тому, что ограничения для туристов будут продлены.

«Последние новости [о коронавирусе в России] <...> вызывают беспокойство. У нас остаются ограничения на границе, которые были введены из-за COVID-19. Принимая во внимание последние новости, возможно, они будут продлены на какое-то время», - заявил министр 16 июня, пишет «Фонтанка».

Несмотря на то, что россияне - важная группа туристов для страны, Финляндия останется для них закрытой, пояснил Хаависто.

Границы Финляндии для российских туристов закрылись больше года назад.