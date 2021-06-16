Путин прибыл в Женеву на переговоры с Байденом

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву, где он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Первая встреча Путина и Бадена пройдет на вилле Ла Гранж. Встреча двух лидеров начнется примерно в 13:00 (14:00 мск).

Переговоры будут состоять из трех частей - одна пройдет в узком составе, две - в расширенном. Ожидается, что встреча продлится около пяти часов, пишет РИА Новости.

Вместе с Путиным в Женеву прилетели помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, замглавы МИД Сергей Рябков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В российскую делегацию также вошли замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 19:00 мск.

Последний раз Путин встречался с американским президентом в 2018 году, тогда этот пост занимал Дональд Трамп.