Vice нашел в Германии "секретную армию азербайджанских интернов"

На днях сайт американо-канадской медиакомпании Vice опубликовал статью под интригующим названием "Как секретная армия азербайджанских интернов внедрилась в немецкую демократию", которую немецкие политики Роберт Хофманн, Борис Картхойзер и Феликс Дахсель написали на основании на основе тезисов армянского националистического портала Haypress.

Уже одно это заставляет задуматься об объективности материала и интересах его заказчиков. Авторы придерживаются точки зрения, согласно которой президент Азербайджана Ильхам Алиев командует армией интернов-практикантов, дислоцированных в сердце германской демократии. В опубликованной статье десятки азербайджанских студентов, отобранных специальной комиссией Бундестага в рамках программы Международных парламентских стипендиатов получили клеймо "агентов" и "шпионов".

Портал Сaliber отмечает, что ребята угодили в черные списки авторов Vice лишь потому, что они - азербайджанцы, не относящиеся к стану противников Ильхама Алиева. Под раздачу "исследователей" угодил и старейший берлинский Университет Гумбольдта, где была создана кафедра истории Азербайджана.

Стит ли говорить, что ни один из приведенных примеров, касающихся азербайджанских интернов, не является доказательством чего-либо, кроме как ярко выраженной антиазербайджанской позиции авторов. В одном эпизоде "исследователи" ставят в вину практиканту то, что он ведет блог, который недостаточно критичен по отношению к властям Азербайджана, а также повторяет официальную азербайджанскую позицию по карабахскому конфликту. Также озвучиваются нападки на уже бывшего депутата Бундестага Штефана Лемме за то, что он через два года после отставки создал фирму со своим бывшим практикантом, ныне депутатом азербайджанского парламента.

Заявленная цель программы для практикантов Бундестага заключается в том, чтобы "привить немецкие демократические ценности, а также, чтобы по возвращении практиканты работали в государственных органах уже по европейским стандартам. Но если практиканты после Бундестага обнаруживают желание пойти на службу в государственные или сотрудничающие с ними структуры в Азербайджана, то оказывается, это очень плохо.

Где грань между любовью к стране и поддержкой курса руководителя? Зачастую это неразрешимая морально-этическая дилемма, когда любовь к Родине требует несогласия с ее руководством, пишет Сaliber, утверждая, что перед азербайджанцами такой дилеммы не стоит. Без сильной экономики, без мощной армии, которую построить без общего развития страны в целом невозможно, без единения самых разных слоев общества, без веры в президента Азербайджан не смог бы победить во Второй Карабахской войне. Обращаясь к покровителям армянских националистов, автор Сaliber заявляет: "Чего вы не можете простить Ильхаму Алиеву? Того, что он оказался не податливым бесхарактерным простофилей, которым вы могли бы манипулировать на свое усмотрение и в нужный момент отодвинуть, заменив более угодным исполнителем, а сильным, волевым политиком с четким видением будущего своей страны и способов ее достижения? Того, что он не плыл по течению, стараясь во что бы то ни стало обойти пороги и буруны, способные раскачать корабль его президенства, а смело направлял и направляет этот корабль в самое сердце бури, когда того требовали интересы страны, при этом мастерски лавируя среди сотен рифов, которые вы любезно выкладываете на пути? Вы обвиняете его в том, что он начал кровавую войну в прошлом году, хотя истинная причина вашей злобы не то, что он ее начал, а то, что он в ней победил".

"Война – всегда трагедия, но это была война за наши дома, за наше достоинство, за наше будущее. Именно нежелание ее начинать в надежде на мирное урегулирование ставилось Ильхаму Алиеву в вину той самой оппозицией, гонения на которую вы ему инкриминируете. Они кричали, что он не будет воевать за Карабах, потому что он ему не нужен. Азербайджан ждал 30 лет. Мы победили. Выйдите в Youtube, наберите "Azerbaijan victory celebration" - весь Азербайджан на улицах, плачущие и обнимающиеся от счастья люди, флаги страны и портреты президента – это тоже дело рук "режима"? Или это были те самые азербайджанский практиканты из Бундестага, привезенные в Баку на самолете президента и десантированные на улицы городов с новым секретным заданием?" - пишет Сaliber.

Так или иначе, но сложно не согласиться с тем, что германские политики, "разоблачившие спящую ячейку террористов, готовившую злодеяния против немецкого народа", ангажированы силами, продолжающими сегодня разжигать противостояние в регионе, получившем после 10 ноября прошлого года шанс на мирную жизнь.