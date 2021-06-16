Песков: речи об обязательной вакцинации от коронавируса в России не ведется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в среду, что в России не вводится обязательная вакцинация.

Напомним, 16 июля в Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для 60% сотрудников некоторых сфер, в том числе сферы услуг и культуры.

"По-прежнему никакой обязательной вакцинации (в России) нет, по-прежнему речи об этом не идет", - заявил Песков.

Президент России Владимир Путин в конце мая высказался против обязательной вакцинации. "На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", - считает президент.