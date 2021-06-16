ДТП с грузовиком в Джизаке унесло жизни двух человек

Накануне на 40-м километре автодороги 4R-36 в Узбекистане произошло ДТП с участием автомобиля Nexia и грузовика Shacman. Об этом сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана.

Согласно предварительной информации, водитель Nexia, ехавший по направлению в Джизак, не учел опасный поворот на узком участке дороги и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Shacman.

В результате ДТП погибли водитель легковушки и женщина-пассажир. Еще два пассажира, включая 11-летнего мальчика, были госпитализированы.

На кадрах с места происшествия видно отсутствие разметки. Об этом также сообщил представитель УБДД. По его словам, за участок отвечает дорожно-эксплуатационное предприятие Шараф-Рашидовского района.