Глава Минздрава Казахстана предупредил о скором появлении новых штаммов COVID-19

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что вскоре будут появляться все новые и новые штаммы коронавируса и призвал граждан вакцинироваться.

"Сейчас будет очень много мутаций, и вы увидите, в ближайшее время различные штаммы будут появляться. Это неизбежно, также как и по другим вирусам. Поэтому мы должны быть готовы, система здравоохранения отстраивается для того, чтобы реагировать на любые угрозы", - рассказал Цой во время брифинга, пишет "Казинформ".

Министр подчеркнул, что индийский штамм коронавируса пока не проник в Казахстан, однако отмечаются случаи повторного заболевания, поэтому вакцинация показана всем, включая тех, кто уже переболел.