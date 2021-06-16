В Подмосковье вводят обязательную вакцинацию для части работающего населения

Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова подписала в среду постановление о введении обязательной вакцинации в регионе для отдельных категорий граждан.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим <...> в сфере: торговли, салонов красоты, <...> фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, <...> транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Обязательная вакцинация также госслужащих, коснется работников рекламных мероприятий, детских игровых комнат, развлекательных мероприятий, сотрудников театров, кинотеатров, массовых физультурных и спортивных мероприятий.

Первый компонент вакцины должны быть поставлен до 15 июля, до 15 августа вышеперечисленные категории граждан должны быть полностью привиты.

Вакцинироваться должны не менее 60% от общей численности работников предприятий.