В Москве проведут обязательную вакцинацию 60% работающих горожан

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила провести вакцинацию 60% работающих москвичей, сообщается в среду в официальном Telegram-канале оперштаба города.

Обязательная вакцинация коснется сотрудников сферы услуг и торговли, театров, кинотеатров, концертных залов, сотрудников сфер транспорта, медицины и ЖКХ, социальной сферы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники салонов красоты, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов, таксисты, сотрудники прачечных и общепита, сотрудники клиентских подразделений банков и организаций, оказывающих услуги почтовой связи.

По оценкам Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в Москве оценивается как неблагополучная.