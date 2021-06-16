Ситуацию с коронавирусом на крымских курортах удается контролировать

Эпидемиологи контролируют обстановку на курортах Крыма по заболеваемости COVID-19, - заявил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

"В курортных регионах эпидемическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение (туристического) потока с начала мая, за исключением города Ялта, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 74% ", - рассказал Крутиков, передает РИА Новости.

Превышение среднего показателя заболеваемости COVID-19 в республике зафиксировано в четырех регионах: в Ялте, Алуште, Симферополе и Джанкойском районе.

Всего за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 850 случаев новой коронавирусной инфекции, что 15,8% выше, чем неделей ранее, - добавил Крутиков.