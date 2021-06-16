Вакцинация стала обязательной в Москве в сфере услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду подписал указ о введении обязательной вакцинации в сфере услуг.

«В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В целях выполнения этого постановления мною принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации», - сообщил Собянин на своем персональном сайте.

Он уточнил, что информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации появится до 1 июля 2021 года.