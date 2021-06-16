В суде зачитали приговор Нареку Саргсяну (ВИДЕО)

Племяннику экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нареку Саргсяну зачитали приговор: он получил 5,5 лет лишения свободы, однако суд засчитал время, проведенное им под арестом, и постановил сократить срок отбывания окончательного наказания в виде лишения свободы на 3,6 года и 23 дня.

Суд признал Саргсяна виновным в незаконном обороте оружия, боеприпасов, наркотических и психотропных средств, а так же в организации похищения человека.