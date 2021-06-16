В России выявили 13 397 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 13,4 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 13 397 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 918 (14,3%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 5 782, в Московской области - 1 187, в Петербурге - 927. В Крыму 144 новых случая заболевания, в Краснодарском крае - 100, в Ставропольском крае - 63, в Дагестане - 56, в Кабардино-Балкарии - 14, в Карачаево-Черкесии - 11, в Чечне - 11, в Ингушетии - 11, в Северной Осетии - 8, в Адыгее - 7.

Суточный прирост составил 0,26%, общее число инфицированных в России достигло 5 249 990 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 10 256 человек, за весь период - 4 828 500 человек.

Умерли за сутки 396 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 127 576 человек.