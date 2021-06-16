Глава Татарстана прибыл в Узбекистан, чтобы обсудить экономическое сотрудничество
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Ташкент с официальным визитом.
Минниханов встретился с зампремьер-министра Узбекистана, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым и послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым.
"Наш приезд в Вашу страну связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, прежде всего, в области экономики. Все это направленно на укрепление отношений Российской Федерации и Республики Узбекистан. Пандемия немного отбросила нас назад, но мы должны активизировать контакты", - заявил Минниханов в аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба официального портала Татарстана.
Умурзаков подтвердил, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем всестороннем укреплении сотрудничества с республикой. "Ваш визит является для нас знаковым. Татарстан - один из самых продвинутых регионов России во всех отношениях", - отметил он.
Глава Татарстана в рамках визита примет участие в деловом форуме "Татарстан - Узбекистан", встретится с бизнес-кругами, посетит TEXNOPARK, проведет работу по повестке группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" на уровне руководства Узбекистана.
Вестник Кавказа
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