Глава Татарстана прибыл в Узбекистан, чтобы обсудить экономическое сотрудничество

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Ташкент с официальным визитом.

Минниханов встретился с зампремьер-министра Узбекистана, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым и послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым.

"Наш приезд в Вашу страну связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, прежде всего, в области экономики. Все это направленно на укрепление отношений Российской Федерации и Республики Узбекистан. Пандемия немного отбросила нас назад, но мы должны активизировать контакты", - заявил Минниханов в аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба официального портала Татарстана.

Умурзаков подтвердил, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем всестороннем укреплении сотрудничества с республикой. "Ваш визит является для нас знаковым. Татарстан - один из самых продвинутых регионов России во всех отношениях", - отметил он.

Глава Татарстана в рамках визита примет участие в деловом форуме "Татарстан - Узбекистан", встретится с бизнес-кругами, посетит TEXNOPARK, проведет работу по повестке группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" на уровне руководства Узбекистана.