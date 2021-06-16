В Чечне обнаружен тайник с оружием и боеприпасами

Сотрудники Росгвардии обнаружили на окраине Байсангуровского района города Грозного в Чечне тайник, в котором хранились противотанковый гранатомет с минами, - сообщает пресс-служба республиканского управления Росгвардии.

"В тайнике находилось 67 различных артиллерийских боеприпасов, четыре мины и ручной противотанковый гранатомет, предположительно, спрятанные в тайнике преступниками несколько лет назад", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

После проведения обследования тайник вместе с боеприпасами был уничтожен, - указывается в сообщении.